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Христина Ефимова

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

14.06.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1808

Муж: Максим Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Максим Дорофеев

Рождение ребёнка
26.11.1820

Сын: Пётр Максимов

Отец ребёнка: Максим Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1824

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1830

Дочь: Параскева Максимова

Отец ребёнка: Максим Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.06.1843
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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