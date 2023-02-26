Христина Ефимова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смерти14.06.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1808
Муж: Максим Дорофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Максим Дорофеев
Рождение ребёнка
26.11.1820
Сын: Пётр Максимов
Отец ребёнка: Максим Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1824
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Максим Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1830
Дочь: Параскева Максимова
Отец ребёнка: Максим Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.06.1843
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище