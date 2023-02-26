Дорофей Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Максим Дорофеев
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Дорофеев
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
14.07.1799
Дочь: Улита Дорофеева
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Алексей Дорофеев
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801
Сын: Кодрат Дорофеев
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
До 1801
Сын: Алексей Дорофеев
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно