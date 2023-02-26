Дорофей Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765

Сын: Аникей (Михей) (Фёдоров)

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Максим Дорофеев

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
14.07.1799

Дочь: Улита Дорофеева

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Алексей Дорофеев

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801

Сын: Кодрат Дорофеев

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Алексей Дорофеев

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно