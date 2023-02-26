Аникей (Михей) (Фёдоров)
Место рождениясельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1765
Дата смерти22.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Дорофей Константинов
Мать: Ирина Никифорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Татьяна (Матрона) Михеева
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1793
Сын: Борис Никеев
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
1795
Сын: Прохор (Аникеев)
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1799
Сын: Тихон Михеев
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
23.03.1802
Дочь: Дария Михеева
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
27.06.1819
Сын: Пётр Михеев
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1820
Сын: Стефан Никеев
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1823
Сын: Василий Михеев
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1824
Дочь: Елизавета Михеева
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1825
Сын: Фёдор ст
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1830
Сын: Фёдор Михеев
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1835
Дочь: Акилина Аникеева
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Евстафиева
Смерть
22.11.1840
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.