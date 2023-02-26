Аникей (Михей) (Фёдоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникей (Михей) (Фёдоров)

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Место рождения

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1765

Дата смерти

22.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Дорофей Константинов

Мать: Ирина Никифорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Татьяна (Матрона) Михеева

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1793

Сын: Борис Никеев

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
1795

Сын: Прохор (Аникеев)

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1799

Сын: Тихон Михеев

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
23.03.1802

Дочь: Дария Михеева

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
27.06.1819

Сын: Пётр Михеев

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1820

Сын: Стефан Никеев

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1823

Сын: Василий Михеев

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1824

Дочь: Елизавета Михеева

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1825

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1830

Сын: Фёдор Михеев

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1835

Дочь: Акилина Аникеева

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Евстафиева

Смерть
22.11.1840
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
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