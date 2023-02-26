Татьяна (Матрона) Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна (Матрона) Михеева

Татьяна (Матрона) Михеева

avatar

Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: Аникей (Михей) (Фёдоров)

Мать: Татьяна Косьмина

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1809

Муж: Кодрат Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1823

Дочь: Анна Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1830

Дочь: Ефросиния Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close