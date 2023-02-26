Татьяна (Матрона) Михеева
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: Аникей (Михей) (Фёдоров)
Мать: Татьяна Косьмина
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1809
Муж: Кодрат Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1823
Дочь: Анна Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1830
Дочь: Ефросиния Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно