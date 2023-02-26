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Акилина Аникеева

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Место рождения

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.05.1835

Дата смерти

04.07.1835

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1835

Отец: Аникей (Михей) (Фёдоров)

Мать: Мария Евстафиева

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1835
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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