Акилина Аникеева
Место рождениясельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.05.1835
Дата смерти04.07.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1835
Отец: Аникей (Михей) (Фёдоров)
Мать: Мария Евстафиева
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1835
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище