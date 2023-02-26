Васса Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти01.10.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1839
Муж: Максим Дорофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1840
Дочь: Александра Максимова
Отец ребёнка: Максим Дорофеев
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
01.10.1847
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки