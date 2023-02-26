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Васса Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

01.10.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1839

Муж: Максим Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1840

Дочь: Александра Максимова

Отец ребёнка: Максим Дорофеев

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
01.10.1847
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки
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