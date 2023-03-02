Черников Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти04.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Черников Тимофей
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
04.11.1915
Сын: Черников Михаил
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
20.04.1920
Сын: Черников Иван
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
18.05.1927
Сын: Черников Николай
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Черников Петр
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
10.04.1938
Сын: Черников Анатолий
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
04.12.1942