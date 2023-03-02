Черников Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

04.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Черников Тимофей

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
04.11.1915

Сын: Черников Михаил

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
20.08.1917

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
20.04.1920

Сын: Черников Иван

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
29.05.1923

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
18.05.1927

Сын: Черников Николай

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Черников Петр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
10.04.1938

Сын: Черников Анатолий

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
04.12.1942
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