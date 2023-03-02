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Черников Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1934

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934

Отец: Черников Андрей

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1989
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