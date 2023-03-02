Черников Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1934
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934
Отец: Черников Андрей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1989