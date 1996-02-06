Черников Иван
Место рождения
Дата рождения20.04.1920
Дата смерти06.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920
Отец: Черников Андрей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
18.09.1952
Сын: Черников Виктор
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
09.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
06.02.1996