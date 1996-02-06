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Черников Иван

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Место рождения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

06.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: Черников Андрей

Мать: Мария

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.09.1952

Сын: Черников Виктор

Мать ребёнка: Мария

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
06.02.1996
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