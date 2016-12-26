Черников Анатолий
Место рождения
Дата рождения10.04.1938
Дата смерти26.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938
Отец: Черников Андрей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
08.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2016