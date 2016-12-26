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Черников Анатолий

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Место рождения

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.04.1938

Дата смерти

26.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938

Отец: Черников Андрей

Мать: Мария

Большая Знаменка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крутое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крутое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2016
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