Черников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1927

Дата смерти

03.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1927

Отец: Черников Андрей

Мать: Мария

Рождение ребёнка
07.06.1950

Сын: Черников Александр

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
20.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
12.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
22.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
03.12.2001
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