Черников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1927
Дата смерти03.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1927
Отец: Черников Андрей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
07.06.1950
Сын: Черников Александр
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
20.08.1952
Рождение ребёнка
12.06.1956
Рождение ребёнка
22.02.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
03.12.2001