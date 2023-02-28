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Тюкалов Семён Иванович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

26.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Тюкалов Иван Прокопивич

Мать: Тюкалова Домна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталия Семёновна

Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тюкалов Егор Семёнович

Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тюкалов Яков Семёнович

Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Семёновна

Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Агафона Ворламова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.04.1862
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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