Тюкалов Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти26.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Тюкалов Иван Прокопивич
Мать: Тюкалова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталия Семёновна
Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Семёновна
Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Тюкалова Агафона Ворламова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1862