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Тюкалов Егор Семёнович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

20.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тюкалов Семён Иванович

Мать: Тюкалова Агафона Ворламова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
13.11.1855

Жена: Тюкалова Евдокия Андреевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1856

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1857

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Тюкалов Тарас Георгиевич

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1861

Сын: Тюкалов Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.

Дочь: Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.

Дочь: Гликерия Георгиевна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.03.1883
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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