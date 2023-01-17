Тюкалов Егор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти20.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тюкалов Семён Иванович
Бракосочетание
13.11.1855
Рождение ребёнка
29.11.1856
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1857
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
19.02.1860
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
15.12.1861
Сын: Тюкалов Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.
Дочь: Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.
Дочь: Гликерия Георгиевна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1883