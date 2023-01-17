Тюкалова (Кормшикова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кормшиков Андрей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1855
Рождение ребёнка
29.11.1856
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
04.12.1857
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
19.02.1860
Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
15.12.1861
Сын: Тюкалов Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.
Дочь: Гликерия Георгиевна
Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866