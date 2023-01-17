Тюкалова (Кормшикова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Кормшикова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кормшиков Андрей Михайлович

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
13.11.1855

Муж: Тюкалов Егор Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1856

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1857

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Тюкалов Тарас Георгиевич

Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1861

Сын: Тюкалов Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович

Рождение ребёнка
06.05.1866 ст.

Дочь: Гликерия Георгиевна

Отец ребёнка: Тюкалов Егор Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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