Тюкалова (?) Агафона Ворламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (?) Агафона Ворламова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тюкалов Егор Семёнович

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тюкалов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Семёновна

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Семён Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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