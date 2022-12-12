Тюкалова (?) Агафона Ворламова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Семёновна
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858