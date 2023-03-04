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Тюкалова Домна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Тюкалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Тюкалов Семён Иванович

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Иван Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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