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Тюкалов Иван Прокопивич

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Тюкалов Прокоп Тихонович

Мать: не указана

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Домна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Тюкалов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тюкалова Домна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Тюкалов Семён Иванович

Мать ребёнка: Тюкалова Домна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Домна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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