Тюкалов Иван Прокопивич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Тюкалов Прокоп Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Тюкалова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Тюкалова Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюкалова Домна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно