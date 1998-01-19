Максимова (Шляпникова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Шляпникова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1946

Сын: Максимов Евгений Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1950

Дочь: Максимова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич

Смерть
19.01.1998
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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