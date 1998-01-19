Максимова (Шляпникова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1946
Сын: Максимов Евгений Федорович
Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1950
Дочь: Максимова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Васильевич
Смерть
19.01.1998
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область