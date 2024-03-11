Шляпникова (Баранова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шляпников Николай Петрович
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1917
Дочь: Максимова Александра Петровна
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шляпников Виталий Петрович
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шляпников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шляпникова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шляпников Василий Петрович
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шляпников Александр Петрович
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шляпникова Вера Петровна
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович
Смерть
Неизвестно