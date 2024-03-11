Шляпникова (Баранова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпникова (Баранова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шляпников Николай Петрович

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Рождение ребёнка
23.04.1917

Дочь: Максимова Александра Петровна

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Теряево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шляпников Виталий Петрович

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Теряево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Шляпников Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шляпникова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шляпников Василий Петрович

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шляпников Александр Петрович

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шляпникова Вера Петровна

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шляпников Петр Петрович

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шляпников Павел Петрович

Отец ребёнка: Шляпников Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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