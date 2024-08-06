Максимов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1912
Отец: Максимов Василий
Мать: Максимова Наталья
Рождение ребёнка
23.04.1938
Сын: Максимов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна
Бракосочетание
05.08.1938
Теряево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
свидетельство о браке №6 выдано Сербиловским Сельским советом Гаврилово-Посадского района Ивановской области 05.08.1938
Рождение ребёнка
13.09.1940
Дочь: Агеева (Максимова) Эльвира Федоровна
Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1948
Сын: Максимов Евгений Федорович
Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1950
Дочь: Родионова (Максимова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна
Смерть
Неизвестно