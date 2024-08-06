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Максимов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1912

Отец: Максимов Василий

Мать: Максимова Наталья

Рождение ребёнка
23.04.1938

Сын: Максимов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна

Бракосочетание
05.08.1938

Жена: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна

Теряево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
свидетельство о браке №6 выдано Сербиловским Сельским советом Гаврилово-Посадского района Ивановской области 05.08.1938
Рождение ребёнка
13.09.1940

Дочь: Агеева (Максимова) Эльвира Федоровна

Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1948

Сын: Максимов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1950

Дочь: Родионова (Максимова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Максимова (Шляпникова) Александра Петровна

Смерть
Неизвестно

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