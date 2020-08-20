Максимов Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1948
Дата смерти20.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1971
Сын: Максимов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Максимова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Смерть
20.08.2020