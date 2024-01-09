Максимова (Гребенникова) Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946

Отец: Гребенников Яков Иванович

Мать: Каира (Гребенникова) Антонина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
14.04.1971

Сын: Максимов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Максимов Евгений Федорович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Евгений Федорович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

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