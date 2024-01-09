Каира (Гребенникова) Антонина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каира (Гребенникова) Антонина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913

Отец: Каира Игнат Демидович

Мать: Каира Ефимия (Фрося, Фима)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Яков Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Грибенников Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Гребенников Яков Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1943

Дочь: Лукина Сорокина (Гребенникова) Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенников Яков Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1946

Дочь: Максимова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенников Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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