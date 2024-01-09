Каира (Гребенникова) Антонина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913
Отец: Каира Игнат Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Сын: Грибенников Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Гребенников Яков Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1943
Дочь: Лукина Сорокина (Гребенникова) Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенников Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1946
Дочь: Максимова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенников Яков Иванович
Смерть
Неизвестно