Каира Ефимия (Фрося, Фима) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каира Ефимия (Фрося, Фима)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1913

Дочь: Каира Антонина Игнатьевна

Отец ребёнка: Каира Игнат Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буткевич Мария (Маруся) Игнатьевна

Отец ребёнка: Каира Игнат Демидович

Смерть
Неизвестно
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