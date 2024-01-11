Каира Ефимия (Фрося, Фима)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1913
Дочь: Каира Антонина Игнатьевна
Отец ребёнка: Каира Игнат Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буткевич Мария (Маруся) Игнатьевна
Отец ребёнка: Каира Игнат Демидович
Смерть
Неизвестно