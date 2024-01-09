Гребенников Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1915
Дата смерти31.05.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Грибенников Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Каира Антонина Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.11.1943
Дочь: Лукина Сорокина Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Каира Антонина Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.09.1946
Дочь: Максимова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Каира Антонина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1976