Гребенников Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1915

Дата смерти

31.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Грибенников Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Каира Антонина Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.11.1943

Дочь: Лукина Сорокина Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Каира Антонина Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.09.1946

Дочь: Максимова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Каира Антонина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каира Антонина Игнатьевна

Смерть
31.05.1976
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