Максимова Наталья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов Василий
Рождение ребёнка
11.11.1912
Сын: Максимов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий
Смерть
Неизвестно