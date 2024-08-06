Максимова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Наталья

Максимова Наталья

Место рождения

Шипово-Слободка, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шипово-Слободка, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий

Шипово-Слободка, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий

Шипово-Слободка, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Василий

Рождение ребёнка
11.11.1912

Сын: Максимов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.