Максимова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Василий
Мать: Максимова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капиталина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно