Максимова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Екатерина Васильевна

Место рождения

Шипово-Слободка, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Василий

Мать: Максимова Наталья

Шипово-Слободка, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капиталина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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