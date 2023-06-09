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Фоминцов Трофим Козьмич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Фоминцов Козма Федорович

Мать: Фоминцова Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Бракосочетание
Около 1788

Жена: Фоминцева Пелагея Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Фоминцова Ефросинья Трофимовна

Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Фоминцова Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Фоминцов Ефим Трофимович

Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Фоминцов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
Неизвестно