Фоминцов Трофим Козьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1760
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Фоминцова Ефросинья Трофимовна
Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Фоминцова Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Фоминцева Пелагея Козьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
Неизвестно