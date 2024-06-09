Фоминцева (Торопова) Пелагея Козьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лис
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Фоминцова Ефросинья Трофимовна
Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Фоминцова Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
Неизвестно