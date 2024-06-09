Фоминцева (Торопова) Пелагея Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцева (Торопова) Пелагея Козьминична

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Торопов Козьма Иванович

Мать: Торопова Екатерина Ефимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лис
Бракосочетание
Около 1788

Муж: Фоминцов Трофим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Фоминцова Ефросинья Трофимовна

Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Фоминцова Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Фоминцов Ефим Трофимович

Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Фоминцов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Фоминцов Трофим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
Неизвестно

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