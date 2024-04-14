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Фоминцов Козма Федорович

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Фоминцев Федор

Мать: Фоминцева (Шевелина) Е Ильинична

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
С 1744
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Фоминцова) Степанида Козьминична

Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 1502
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Фоминцов Лев Козьмич

Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Фоминцов Федор Козьмич

Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Фоминцов Трофим Козьмич

Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Винокурова (Фоминцева) Матрена Козьминична

Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Полякова (Фоминцева) Марья Кузьминична

Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Фоминцов Андреян Козьмич

Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
1791
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот

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