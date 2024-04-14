Фоминцов Козма Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Фоминцев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1744
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Фоминцова) Степанида Козьминична
Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна
ГАСО 1502
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Фоминцов Лев Козьмич
Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Винокурова (Фоминцева) Матрена Козьминична
Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Полякова (Фоминцева) Марья Кузьминична
Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Фоминцова (Терентьева) Евдокия Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Смерть
1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот