Фоминцов Андреян Козьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Фоминцов Сергей Андриянович
Мать ребёнка: Фоминцова Парасковья Тимофеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Фоминцова Евдокия Андреянова
Мать ребёнка: Фоминцова Парасковья Тимофеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Смерть
Неизвестно