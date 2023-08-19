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Фоминцов Андреян Козьмич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Фоминцов Козма Федорович

Мать: Фоминцова Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Фоминцов Сергей Андриянович

Мать ребёнка: Фоминцова Парасковья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Фоминцова Евдокия Андреянова

Мать ребёнка: Фоминцова Парасковья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоминцова Парасковья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Смерть
Неизвестно
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