Исай Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.
Отец: Дмитрий Гаврилович
Мать: Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Сын: Семён Исаевич
Мать ребёнка: Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Сын: Павел Исаевич
Мать ребёнка: Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Дочь: Мария Исаевна
Мать ребёнка: Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Мартин Исаевич
Мать ребёнка: Евдокия Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Львовна
Смерть
Неизвестно