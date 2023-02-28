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Исай Дмитриевич

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Место рождения

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1762 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1846 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.

Отец: Дмитрий Гаврилович

Мать: Ксения Герасимовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Сын: Семён Исаевич

Мать ребёнка: Евдокия Львовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Сын: Павел Исаевич

Мать ребёнка: Евдокия Львовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Дочь: Мария Исаевна

Мать ребёнка: Евдокия Львовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Мартин Исаевич

Мать ребёнка: Евдокия Львовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Львовна

Смерть
Неизвестно
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