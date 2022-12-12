Ксения Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиС 1820 по 1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Сын: Гаврил Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Сын: Исай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Гаврилович
Смерть
С 1820 по 1823 ст.