Ксения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

С 1820 по 1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1807 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Гаврил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Исай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Гаврилович

Смерть
С 1820 по 1823 ст.
Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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