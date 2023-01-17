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Дмитрий Гаврилович

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Место рождения

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

С 1840 по 1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Гаврил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Герасимовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Исай Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Герасимовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ксения Герасимовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Сын: Иерофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеевна

Смерть
С 1840 по 1846 ст.
Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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