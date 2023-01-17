Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиС 1840 по 1846 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Сын: Гаврил Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Сын: Исай Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Сын: Иерофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеевна
Смерть
С 1840 по 1846 ст.