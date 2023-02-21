Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801 ст.
Дата смертиС 1840 по 1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Сын: Иерофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Гаврилович
Смерть
С 1840 по 1846 ст.
Барсуки Большие, Оленинский район, Тверская область