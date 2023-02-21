Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801 ст.

Дата смерти

С 1840 по 1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Сын: Иерофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилович

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Гаврилович

Смерть
С 1840 по 1846 ст.
Барсуки Большие, Оленинский район, Тверская область
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