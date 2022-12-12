Гаврил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.
Отец: Дмитрий Гаврилович
Мать: Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Дочь: Ефросинья Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
10.05.1845 ст.
Дочь: Гликерия Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Стефанида Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно