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Гаврил Дмитриевич

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Место рождения

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1762 г.р.

Жена

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.

Отец: Дмитрий Гаврилович

Мать: Ксения Герасимовна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Дочь: Ефросинья Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1845 ст.

Дочь: Гликерия Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Стефанида Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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