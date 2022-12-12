Дарья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.
Отец: Никифор Дионисиевич
Мать: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Сын: Косьма Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Дочь: Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврил Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.05.1845 ст.
Дочь: Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Стефанида Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно