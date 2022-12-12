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Дарья Никифоровна

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Место рождения

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.

Отец: Никифор Дионисиевич

Мать: Дарья Михайловна

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Сын: Косьма Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Дочь: Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврил Дмитриевич

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1845 ст.

Дочь: Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврил Дмитриевич

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Стефанида Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврил Дмитриевич

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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