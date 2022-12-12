Евдокия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1846 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Сын: Семён Исаевич

Отец ребёнка: Исай Дмитриевич

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Сын: Павел Исаевич

Отец ребёнка: Исай Дмитриевич

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Дочь: Мария Исаевна

Отец ребёнка: Исай Дмитриевич

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Мартин Исаевич

Отец ребёнка: Исай Дмитриевич

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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