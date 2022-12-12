Евдокия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Сын: Семён Исаевич
Отец ребёнка: Исай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Сын: Павел Исаевич
Отец ребёнка: Исай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Дочь: Мария Исаевна
Отец ребёнка: Исай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Мартин Исаевич
Отец ребёнка: Исай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно