Суровцова (Денисова) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Денисова) Марѳа

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.06.1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1815

Отец: Фадеевъ Денисъ

Мать: Денисова Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Муж: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1838

Дочь: Суровцова Їуліанія

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1840

Сын: Суровцовъ Виссаріонъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1842

Дочь: Самохина Елизавета

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Суровцовъ Семенъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1847

Сын: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1849

Дочь: Бусалаева Прасковія

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1852

Сын: Суровцовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1855

Дочь: Мареміана

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1859

Сын: Суровцовъ Никита

Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан