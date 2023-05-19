Суровцова (Денисова) Марѳа
Место рождения
Дата рождения29.06.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
29.06.1815
Отец: Фадеевъ Денисъ
Мать: Денисова Татьяна
Бракосочетание
?.01.1838
Муж: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
16.12.1838
Дочь: Суровцова Їуліанія
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
03.06.1840
Сын: Суровцовъ Виссаріонъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
04.09.1842
Дочь: Самохина Елизавета
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Суровцовъ Семенъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
29.06.1847
Сын: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
19.10.1849
Дочь: Бусалаева Прасковія
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
28.06.1852
Сын: Суровцовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
10.02.1855
Дочь: Мареміана
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
12.09.1859
Сын: Суровцовъ Никита
Отец ребёнка: Суровцовъ Лаврентій