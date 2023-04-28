Бусалаева (Суровцова) Прасковія
Место рождения
Дата рождения19.10.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1849
Отец: Суровцовъ Лаврентій
Мать: Суровцова Марѳа
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мамыкина Марина (Матрена)
Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мамыкина Екатерина
Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бучнева Наталія
Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
29.09.1893
Сын: Басалаевъ Петръ
Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости