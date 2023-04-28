Бусалаева (Суровцова) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусалаева (Суровцова) Прасковія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.10.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1849

Отец: Суровцовъ Лаврентій

Мать: Суровцова Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мамыкина Марина (Матрена)

Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мамыкина Екатерина

Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бучнева Наталія

Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
29.09.1893

Сын: Басалаевъ Петръ

Отец ребёнка: Басалаевъ Гавріилъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
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