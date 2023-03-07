Мамыкина (Бусалаева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Басалаевъ Гавріилъ
Мать: Бусалаева Прасковія
Бракосочетание
14.02.1897
Муж: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.12.1897
Сын: Мамыкинъ Николай
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
25.06.1899
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
26.02.1914
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ