Мамыкина (Бусалаева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Бусалаева) Екатерина

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Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Басалаевъ Гавріилъ

Мать: Бусалаева Прасковія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
14.02.1897

Муж: Мамыкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Мамыкинъ Николай

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1899

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1914

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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