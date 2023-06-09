Самохина (Суровцова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Суровцова) Елизавета

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.09.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1842

Отец: Суровцовъ Лаврентій

Мать: Суровцова Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1861

Муж: Самохинъ Всеволодъ

Рождение ребёнка
27.04.1863

Сын: Самохинъ Яковъ

Отец ребёнка: Самохинъ Всеволодъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1865

Сын: Самохинъ Василий

Отец ребёнка: Самохинъ Всеволодъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Самохинъ Андрей

Отец ребёнка: Самохинъ Всеволодъ