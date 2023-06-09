Самохина (Суровцова) Елизавета
Место рождения
Дата рождения04.09.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1842
Отец: Суровцовъ Лаврентій
Мать: Суровцова Марѳа
Бракосочетание
06.11.1861
Муж: Самохинъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
27.04.1863
Сын: Самохинъ Яковъ
Отец ребёнка: Самохинъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
28.01.1865
Сын: Самохинъ Василий
Отец ребёнка: Самохинъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Самохинъ Андрей
Отец ребёнка: Самохинъ Всеволодъ