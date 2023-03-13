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Суровцовъ Семенъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1845

Отец: Суровцовъ Лаврентій

Мать: Суровцова (Денисова) Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1866

Дочь: (Суровцова) Анна

Мать ребёнка: Суровцова (Антипина) Софья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1869

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова (Антипина) Софья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: (Суровцова) Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова (Антипина) Софья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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