Суровцовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения02.02.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1845
Отец: Суровцовъ Лаврентій
Рождение ребёнка
25.11.1866
Дочь: (Суровцова) Анна
Мать ребёнка: Суровцова (Антипина) Софья
Рождение ребёнка
24.03.1869
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова (Антипина) Софья
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: (Суровцова) Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова (Антипина) Софья