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Суровцовъ Устинъ (Августъ)

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1847

Отец: Суровцовъ Лаврентій

Мать: Суровцова Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Сын: Суровцовъ Карпъ

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Суровцовъ Петръ

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ковригина Ольга

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Суровцовъ Семенъ

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцовъ Матвей

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Еѵдокія

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Ульяна Спиридонова

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