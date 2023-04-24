Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Место рождения
Дата рождения29.06.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1847
Отец: Суровцовъ Лаврентій
Мать: Суровцова Марѳа
Рождение ребёнка
1869
Сын: Суровцовъ Карпъ
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Суровцовъ Петръ
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ковригина Ольга
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Суровцовъ Семенъ
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцовъ Матвей
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Еѵдокія
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно