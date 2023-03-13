Суровцова Ульяна Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Ульяна Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

19.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Суровцовъ Карпъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Рождение ребёнка
1872

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Рождение ребёнка
1877

Сын: Суровцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ковригина Ольга

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Рождение ребёнка
1884

Сын: Суровцовъ Семенъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцовъ Матвей

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Еѵдокія

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Устинъ (Августъ)

Смерть
19.01.1895
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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