Суровцова Ульяна Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти19.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Суровцовъ Карпъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ковригина Ольга
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Суровцовъ Семенъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцовъ Матвей
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Еѵдокія
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Суровцовъ Устинъ (Августъ)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1895
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область