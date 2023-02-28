Игорцев Николай Стефанов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Игорцев Стефан
Мать: ?
Бракосочетание
18.10.1887
Жена: Игорцева Матрона Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1888
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
16.04.1893
Сын: Георгий Николаев
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
22.02.1897
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
03.09.1899
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1902
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1906
Сын: Игорцев Александр Николаев
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
08.12.1907
Сын: Игорцев Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно