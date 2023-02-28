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Игорцев Николай Стефанов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Игорцев Стефан

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1887

Жена: Игорцева Матрона Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1888

Сын: Игорцев Андрей Николаев

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Георгий Николаев

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1897

Сын: Игорцев Иван Николаев

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Игорцев Михаил Николаев

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1902

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1906

Сын: Игорцев Александр Николаев

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1907

Сын: Игорцев Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Игорцева Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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