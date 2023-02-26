Игорцев Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Елена Стефанова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Игорцев Андрей
Мать ребёнка: ?
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно