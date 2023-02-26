Игорцев Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгорцев Стефан

Игорцев Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Игорцев Николай Стефанов

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Игорцев Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Елена Стефанова

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Игорцев Андрей

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close