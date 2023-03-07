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Игорцев Дмитрий Стефанов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Игорцев Стефан

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1892

Жена: Игорцева Феодосия Иродионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Игорцев Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1894

Дочь: Ефросиния Дмитриева

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1897

Сын: Игорцев Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1898

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1901

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1902

Дочь: Евфросиния Дмитриева

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1906

Сын: Игорцев Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1908

Сын: Игорцев Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1911

Сын: Игорцев Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1913

Сын: Игорцев Дмитрий Дмитриев

Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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