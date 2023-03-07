Игорцев Дмитрий Стефанов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Игорцев Стефан
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1893
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
04.11.1894
Дочь: Ефросиния Дмитриева
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
06.06.1897
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
06.09.1898
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
25.05.1901
Дочь: Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
20.09.1902
Дочь: Евфросиния Дмитриева
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
29.01.1906
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
17.10.1908
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
17.05.1911
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Рождение ребёнка
26.10.1913
Мать ребёнка: Игорцева Феодосия Иродионова
Смерть
Неизвестно