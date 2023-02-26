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Рождение ребёнка
1869

Сын: Игорцев Николай Стефанов

Отец ребёнка: Игорцев Стефан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Игорцев Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Игорцев Стефан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Игорцев Стефан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Игорцев Андрей

Отец ребёнка: Игорцев Стефан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область