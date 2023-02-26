Елена Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Стефанова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

16.09.1907

Пол

Женский

Отец

До 1847 г.р.

Мать

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Игорцев Стефан

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1897

Муж: Яков (Евгениев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1898

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1899

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1902

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1905

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Евгениев)

Рождение ребёнка
08.05.1905

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1906

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1907

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.09.1907
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов

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