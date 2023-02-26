Елена Стефанова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти16.09.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Игорцев Стефан
Мать: ?
Бракосочетание
10.02.1897
Муж: Яков (Евгениев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1898
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Евгениев)
Рождение ребёнка
11.12.1899
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Евгениев)
Рождение ребёнка
23.11.1902
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Евгениев)
Рождение ребёнка
25.04.1905
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Евгениев)
Рождение ребёнка
08.05.1905
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Евгениев)
Рождение ребёнка
08.05.1906
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Евгениев)
Рождение ребёнка
13.09.1907
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Евгениев)
Смерть
16.09.1907
Причина смерти: от родов